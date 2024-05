Grávida, Miss Brasil desaparecida após chuvas no RS é encontrada

Natural do município de Roca Sales, a modelo e vencedora do concurso de beleza Miss Brasil em 2008, Natalya Anderle, de 37 anos, era uma das pessoas desaparecidas após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. A modelo fez contato com amigos pelas redes sociais para informar que está bem, mas com dificuldades de se conectar devido à falta de energia e conexão de internet.





O presidente do Miss Grand Brasil e ex-diretor do Miss Universo, Evandro Hazzy, informou que conseguiu contato com a modelo que estava há quatro dias sem dar notícias a amigos e familiares.





– Ela está abrigada num local sem comunicação – afirmou.





Em uma conversa por áudio no Instagram, Natalya disse ao executivo:





– Só para avisar que eu estou bem, está tudo bem graças a Deus. Se puder fazer esse favor [avisar as pessoas], porque eu já vou ficar sem sinal.





Em outro momento da conversa, por texto, Natalya pede que Hazzy ajude na divulgação para informar à imprensa de que ela está bem.





– Isso, me ajude a falar que está tudo bem (…) e avisar a mídia (…) Todos seguros e bem, fora da área de risco. Apenas sem energia e telefone – escreveu a ex-miss Brasil para acalmar os amigos.





Em seu perfil na rede social, a modelo gaúcha também fez uma publicação para acalmar amigos e familiares.





– Obrigado a todos os amigos preocupados, agora é hora de reunirmos em oração a todos os atingidos – escreveu Natalya.





– Nós estamos bem e a salvo em casa com a família. Nós estamos sem energia e conexão de telefone no momento. Mandando orações a todos os afetados – complementou, em inglês.





Até o momento, o estado soma 56 mortes, mas números ainda podem mudar. Segundo os dados oficiais, a região tem 67 pessoas desaparecidas.





A modelo que mora nos Estados Unidos, segundo relatos de familiares, está grávida de sete meses e visitava a família no país. Ela se preparava para ter seu filho na sua terra natal. A modelo estava desaparecida há quatro dias, conforme divulgou a Defesa Civil do Estado.





CONCURSOS DE BELEZA

Ainda na juventude, antes de viver o glamour das passarelas e concursos de beleza, a gaúcha de Roca Sales trabalhou como empregada doméstica para ajudar a custear seus estudos em cosmetologia, área que seguiria antes de ser coroada como Miss Brasil.





Filha de pais agricultores, Natalya se mudou para a cidade vizinha Encantado, onde morou com familiares. O município localizado no Vale do Taquari, fica em uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias.





No mundo das competições de beleza, Natalya foi alçada ao Miss Rio Grande do Sul em 2008, posto que a levou à competição nacional daquele ano, quando a gaúcha foi coroada como a jovem mais bonita do país no Miss Brasil.





Com a vitória, a modelo se classificou para a edição internacional de misses, mas acabou encerrando sua participação entre as 15 finalistas do Miss Universo.





*AE