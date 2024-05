Homem é preso em flagrante momentos após agredir a companheira no interior do Ceará

Um homem foi preso em flagrante momento após agredir a companheira na cidade de Missão Velha, no interior do Ceará , na manhã deste domingo (26).





Conforme a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizavam patrulhamento de rotina no município quando avistaram um homem com marcas de sangue pelo corpo e uma mulher com uma camisa ao redor da cabeça.





Ao perceber a situação suspeita, os policiais realizaram a abordagem e identificaram que tratava-se de uma ocorrência de lesão corporal contra a mulher.





Os policiais acionaram uma ambulância do Samu, que socorreu a vítima a uma unidade hospitalar. Já o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por violência doméstica.





G1 Ceará