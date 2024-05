Ivete Sangalo se manifesta sobre cancelamento de turnê

Ivete Sangalo se pronunciou sobre o cancelamento de sua turnê, que aconteceria ainda este ano. A cantora explicou que deixou o seu ego de lado e que não vai dar atenção para as fake news. Com informações do Metrópoles.





“Não, só vou fazer se for possível fazer. Do lado de lá tem pessoas que são importantes para mim”, declarou Ivete, em entrevista ao Grupo Meio & Mensagem. O cancelamento, de acordo com a produtora, partiu de Ivete.





A artista explicou que deixou o seu ego de lado ao desistir da turnê. “Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e foda-se o resto’. Peguei a vaidade, joguei na gaveta e disse ‘fique aí, já já eu lhe pego'”, disse, concluindo que vai dar palco para notícias falsas sobre o cancelamento.









Ivete Sangalo deixará The Masked Singer Brasil





A cantora Ivete Sangalo revelou que não quer mais apresentar nenhuma temporada do programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo. A baiana, que está à frente do reality desde 2021, disse que vai dedicar mais tempo de qualidade à família.





Em entrevista ao jornal publicitário Meio & Mensagem, Ivete contou que não pretende mais comandar o programa por demandar muito tempo de sua dedicação. Agora, a dona do hit Macetando quer reduzir seu ritmo de trabalho para ficar mais próxima de seus filhos e do marido.





A saída de Ivete acende especulações sobre o pedido de demissão de Eliana do SBT. Algumas pessoas acreditam que a apresentadora irá para a Globo e, com a saída da baiana do The Masked Singer, seu nome passou a ser considerado como uma das possibilidades de substituição.





Ainda durante a entrevista, Ivete descartou a possibilidade de fazer um show às pressas para substituir a turnê A Festa, que foi cancelada na quarta-feira (15/5): “Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade de ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e foda-se o resto’”.





Produtora explica cancelamentos dos shows de Ivete e Ludmilla





A produtora 30e se pronunciou sobre o cancelamento dos shows de Ivete Sangalo e Ludmilla. As cantoras realizariam as sequências de shows em parceria com a empresa e anunciaram os cancelamentos na manhã desta quarta-feira (15/05).





“A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês”, diz o começo da nota enviada à Quem.





Sobre a turnê A Festa, de Ivete, eles garantiram que sugeriram que ela adiasse as apresentações. “Por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado”, afirma o texto.





Eles ainda explicaram que “não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista e seu comunicado” no caso da cantora Ludmilla.





A empresa garantiu ainda que os valores dos ingressos comprados serão devolvidos e que o procedimento para isso será divulgado em breve. Além disso, garantiram que os outros projetos desenvolvidos por eles existirão normalmente.





“Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente.”