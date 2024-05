Tentativa de chacina em bar deixa quatro mulheres feridas em Limoeiro do Norte/CE

O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (17), no bairro Boa Fé, na cidade de Limoeiro do Norte, localizada na região Jaguaribana. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender à ocorrência com registro de lesões a bala. Segundo informações preliminares, quatro mulheres foram feridas em uma tentativa de chacina. Os disparos ocorreram é um bar, onde ocorria um evento festivo.

Conforme informações policiais, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e socorridas para uma unidade hospitalar. O caso ficará a cargo da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. As Forças de Segurança realizam diligências no intuito de identificar e capturar os suspeitos do crime. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde das vítimas.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: GCmais