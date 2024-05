Motociclista morre em colisão com viatura descaracterizada da Polícia Civil em São Gonçalo do Amarante/CE

Uma colisão entre uma viatura descaracterizada da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e uma motocicleta deixou uma pessoa morta, na CE-085, Município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste sábado (18).





A vítima foi o condutor da moto, um homem de 57 anos, que ficou embaixo da viatura policial e morreu no local. O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, da Polícia Civil.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou a morte e informou, em nota, que a equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.





"Conforme informações policiais, uma viatura descaracterizada da PCCE e uma motocicleta colidiram na CE-085. Na ocasião, o condutor da moto, um homem de 57 anos, não resistiu e morreu no local", informou a Pasta.





