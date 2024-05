HOMEM É EX3CUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NA CIDADE DE CAMOCIM/CE

Durante a manhã desta segunda-feira, 20, por volta das 08h30, a polícia registrou um homicídio aqui em Camocim, mais precisamente na Rua Antônio Lima, no bairro Olinda, em frente à antiga estação de tratamento do SAAE. A vítima foi identificada como José Carlos de Sousa Filho, mais conhecido como “Diabinho”, de 21 anos, com passagens pela polícia.





Dois homens trafegando em uma moto, surpreenderam o indivíduo e o executaram com vários tiros, vários deles na cabeça, fugindo em seguida do local.









Liberado na audiência de custódia





No dia 09 de maio, a vítima junto com dois comparsas foi presa durante uma operação da Polícia Militar também no bairro da Olinda. Na ocasião, com eles foram apreendidos dois revólveres e uma espingarda calibre 28. Eles foram conduzidos para a Delegacia onde foram autuados por crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e receptação, no entanto, dois dos três indivíduos presos foram liberados no dia seguinte na audiência de Custódia em Sobral. Um dos liberados foi a vítima deste homicídio.





Diligências





Policiais militares seguem em diligências à procura dos indivíduos responsáveis pela execução. Vale salientar que, com este sinistro, Camocim passa a registrar sete homicídios dolosos no ano de 2024.





