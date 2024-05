RISCOS À SAÚDE: DORMIR COM O CELULAR PODE AUMENTAR AS CHANCES DE INCÊNDIO, ALÉM DE PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL

Práticas cotidianas que parecem inofensivas podem ocultar riscos que muitas vezes passam despercebidos. Um exemplo disso é dormir com o celular debaixo do travesseiro, uma rotina que traz consigo alertas que não devem ser ignorados.





Essa prática geralmente surge do uso constante do telefone móvel ao longo do dia, muitas vezes sendo a última atividade antes de dormir. Alguns também adotam essa prática para utilizar o telefone como despertador ou pela falta de um local próximo para deixar o dispositivo durante a noite.





No entanto, dormir com o celular debaixo do travesseiro apresenta riscos significativos. Um deles é o perigo de incêndio, especialmente em dispositivos com baterias de íons de lítio, que podem superaquecer durante a recarga noturna. Esse risco aumenta devido à ventilação limitada debaixo do travesseiro.





Além disso, a exposição constante à luz azul das telas dos dispositivos móveis pode interferir na produção de melatonina, afetando a qualidade do sono. Essa interferência pode resultar em descanso insuficiente e afetar negativamente a saúde geral.





O uso contínuo do celular antes de dormir também pode ter implicações para a saúde mental, gerando ansiedade e estresse devido à constante conexão e à pressão para estar sempre disponível.





Embora as evidências sobre os efeitos a longo prazo da radiação emitida pelos celulares ainda não sejam conclusivas, alguns estudos sugerem possíveis associações com problemas de saúde, como tumores, dores de cabeça e fadiga.





Para prevenir os riscos associados a essa prática, é importante adotar medidas como carregar o celular em um local ventilado e afastado da cama durante a noite, limitar a exposição à luz da tela antes de dormir e estabelecer limites para a conectividade noturna, considerando até mesmo desligar o telefone durante a noite. Além disso, existem aplicativos que podem ajudar a limitar o uso do celular durante a noite, o que pode ser útil para garantir um descanso adequado.