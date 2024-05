MAGNO MALTA APÓS PACHECO CHAMAR ANITTA AO SENADO: “VOCÊ TÁ DOIDO?”

Magno Malta manifestou indignação após o convite do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à cantora Anitta para tratar de pautas ambientais. Em um video, o senador da oposição questiona se Pacheco está “doido” e cita a participação da artista no show de Madonna, no dia 4 de maio.





“Rodrigo Pacheco, a não ser que me diga que não é verdade, convidou a Anitta para ir ao Senado discutir meio ambiente. Pacheco, você tá doido? Você é presidente de um Poder, você não pode fazer isso sozinho.





Quando você faz isso, você está convidando em nome do povo. Eu faço parte do poder. Eu não te autorizei. Tire meu nome disso”, reclamou Malta.





Fonte: Metrópoles