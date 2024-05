MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM CAMOCIM/CE!

A polícia investiga se os dois crimes ocorridos nesta manhã tem algum tipo de associação.

Mais um homicídio abala foi registrado pela polícia na manhã desta segunda-feira, 20, aqui em Camocim, o segundo no intervalo de cinco horas. Desta vez a vítima foi o ex-detento Moisés Nascimento da Silva, 23 anos, natural de Camocim e com passagens por tráfico, organização criminosa desobediência.









Segundo as informações apuradas pelo blog Camocim Polícia 24h, Moisés trafegava em sua bicicleta pela Rua Antônio Magalhães, bairro Boa Esperança, nas proximidades da antiga torre da rádio União, quando foi surpreendido por dois indivíduos que não lhe deram chance de defesa e o executaram com vários tiros na cabeça. A última prisão de Moisés foi por tráfico e aconteceu em dezembro de 2022. Com mais esse homicídio, Camocim chega ao 8º neste ano de 2024. Equipes da Polícia Militar percorrem toda a cidade a procura dos assassinos.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h