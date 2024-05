Lula e Itamaraty lamentam morte do presidente iraniano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Ministério das Relações Exteriores brasileiro se manifestaram sobre a morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi.





Por meio de publicação no X na manhã desta segunda-feira (20), o petista enviou suas “condolências” as familiares, ao governo e ao povo iraniano.





– Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima (sic), ao governo e ao povo iraniano – disse.





Já o Itamaraty expressou, em nota, seus “mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar”.





– O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, as notícias das mortes do presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler Hossein Amir Abdollahian e de outras autoridades do país, em decorrência de queda de helicóptero ocorrida ontem, dia 19, no interior do país – inicia o texto.





– O governo brasileiro estende aos familiares do presidente Raisi, do chanceler Abdollahian e das demais vítimas, e ao governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas – completa.









ENTENDA





O helicóptero em que estavam o presidente e o chanceler iranianos caiu em uma região montanhosa no noroeste do país, sob más condições climáticas. Na ocasião, a área do acidente registrava chuva e densa neblina.





A aeronave se dirigia à cidade de Tabriz junto de outras duas, que chegaram ao destino em segurança. Tão logo o helicóptero perdeu contato por radar, uma equipe de 65 pessoas foi convocada para atuar no resgate.





Também estavam na aeronave o governador do Azerbaijão Oriental, Malik Rahmati, o líder das orações de sexta-feira na cidade de Tabriz, Mohammad-Ali Al-Hashem, e uma quantidade ainda não especificada de tripulantes.





(Pleno News)