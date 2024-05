MINISTRO bloqueia recursos de mãe investigada; família em crise financeira

Alexandre de Moraes bloqueia recursos de Rieny Munhoz, mãe paulista investigada, deixando-a sem sustento para o filho.

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o bloqueio dos recursos alimentares de Rieny Munhoz Marcula Teixeira, uma moradora de São Paulo, usados para sustentar seu filho de 12 anos. Na conta social da mulher estava o valor mensal que ela recebe do Bolsa Família e do Auxílio Gás, que agora seguem retidos devido à decisão.





Embora Rieny figure como investigada nos eventos de 8 de janeiro, ainda não existe processo judicial nem acusação formal contra ela. Apesar disso, ela já foi detida e teve suas contas congeladas, ficando agora sem acesso a sua única fonte de renda.





com Gazeta do Povo