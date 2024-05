MODELO GRÁVIDA DE NEYMAR CHAMA PARÇA PARA SER PADRINHO E RECEBE RECUSA

Amanda Kimberlly, modelo que estaria grávida de Neymar, está prestes a ganhar o bebê. Apesar de ter, de acordo com fontes, Rafaella Santos, irmã do craque como madrinha, a criança, ao que tudo indica, ainda não tem padrinho.





Isso porque, de acordo com o Jornal Extra, a moça convidou um parça do jogador, que não teve o nome revelado, para assumir o posto, mas este recusou. A justificativa seria a proximidade e a forte amizade que tem com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, segunda filha de Ney.





Apesar de ainda não ter confirmada a paternidade do craque, fontes próximas afirmam que eles tiveram um affair. Além disso, Rafaella Santos já está mimando o possível sobrinho e Kimberlly conta com uma relação próxima da família de Neymar. Ele ainda não se manifestou sobre o suposto filho e deve fazer um exame de DNA quando a criança nascer.





Modelo supostamente grávida de Neymar revela rosto da filha





A modelo Amanda Kimberlly, que estaria, segundo rumores, grávida de Neymar Jr., encantou os seguidores ao mostrar o rosto da filha, Helena, pela primeira vez. O registro é de um ultrassom.





Para além dele, Kimberlly postou foto de um presente enviado por Rafaella, irmã de Neymar. Trata-se de uma placa com o nome da criança em destaque e uma frase.





Vale lembrar que Neymar já tem Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 5 meses, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.





Fonte: Metrópoles