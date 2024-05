Ladrão é atropelado por Lamborghini após roubar relógio de R$ 200 em São Paulo

Na tarde deste sábado (19), um criminoso foi atropelado por uma Lamborghini após roubar um relógio Rolex na Avenida Faria Lima, em São Paulo, avaliado em cerca de R$ 200 mil. Durante a perseguição, o carro de luxo atingiu a motocicleta que o suspeito estava e um poste de semáforo.









INVESTIGAÇÃO





A Polícia Civil já identificou o criminoso. Ele seria da cidade de Taboão da Serra, no interior paulista, e estaria cumprindo pena no regime semiaberto por outros crimes. Na ocasião, o indivíduo fugiu a pé, levando o relógio roubado. Contudo, além da moto, o suspeito deixou também um celular e a arma do crime no local do acidente. Com isso, os agentes conseguiram descobrir a sua identidade.









INCIDENTE





Uma câmera de segurança registrou o momento do assalto e da perseguição. Nas imagens, é possível ver quando o motorista, que estava parado devido ao semáforo, é abordado por um homem em uma moto. O motociclista se aproxima do vidro do condutor.





Em seguida, o motorista segue em alta velocidade em direção a moto e acaba atingindo o veículo, que é derrubado. O carro, na sequência, bate contra o poste do semáforo. Ainda nas imagens é possível ver que o suspeito se levanta e foge correndo, abandonando a moto.









Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública





"O motorista de uma Lamborghini trafegava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, por volta das 12h45 deste sábado (18), quando foi abordado por um suspeito armado, em uma motocicleta. O indivíduo anunciou o roubo e subtraiu o relógio da vítima, que acelerou o carro contra o autor na tentativa de impedir o crime. O criminoso fugiu. A moto usada pelo suspeito, assim como a arma, foram deixadas por ele no local. A ocorrência está sendo registrada no 14º DP e mais detalhes serão fornecidos quando o boletim de ocorrência for finalizado."





Via portal Meio Norte