MUNICÍPIOS AFETADOS POR CHUVAS NO RIO GRANDE DO SUL SOBEM PARA 428; SÃO MAIS DE 67 MIL DESABRIGADOS

Na tarde desta quinta-feira (09), o governador do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite (PSDB), anunciou que o número de municípios afetados pelas chuvas que atingiram o estado subiu para 428. O anúcio foi feito pelo governador estadual em coletiva de imprensa.





Eduardo Leite ainda afirmou que as autoridades visam a dignidade, proteção e cuidado com cada uma das 67. 563 mil pessoas que estão vivendo em abrigos.





A longo prazo, a pretensão do Leite é definir áreas em segurança para as construções padrão de casas para a população vítima da catástrofe no RS.





Já são 107 o nº de mortos por causa das fortes chuvas no RS e 136 estão desaparecidos.