APÓS PEDIDO DE GISELE BUNDCHEN, ELON MUSK DOA MIL TERMINAIS STARLINK E LIBERA USO GRATUITO PARA AUXILIAR NO RS

Nesta quinta-feira (9), o magnata Elon Musk, proprietário da plataforma X (antiga Twitter), anunciou a doação de mil terminais de emergência da Starlink, uma empresa de internet via satélite, para o Rio Grande do Sul. O empresário também assegurou acesso gratuito à região até que ela se recupere. Essa não é a primeira vez que Musk toma uma decisão desse tipo; anteriormente, ele havia feito uma doação semelhante durante o conflito entre Ucrânia e Rússia.





O anúncio foi feito junto com o compartilhamento de um pedido de ajuda feito pela modelo Gisele Bündchen. No vídeo, a gaúcha descreve, em inglês, a extensão da tragédia no Sul do país e solicita doações para as áreas afetadas. Até o momento, são registrados 107 mortos e 164 mil desalojados.





“Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência. E tornará gratuito o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil”, anunciou Musk. Em sua publicação, ele compartilha um vídeo de Gisele Bündchen explicando a situação na região e pedindo por ajuda.





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), agradeceu a ajuda do bilionário.





(Gazeta Brasil)