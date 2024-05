Adolescente m0rre eletrocutado ao usar celular conectado à tomada

Um adolescente, de 15 anos, identificado como Gabriel Lacerda, morreu na noite de quarta-feira (8).

Segundo informações do portal Mural da Vila, a vítima era aluno do 9º ano na Escola Francisco José dos Santos. A morte prematura do adolescente deixou a população da cidade de Santa Rosa do Piauí consternada e gerou uma grande comoção.





Uma equipe da Polícia Militar do município foi acionada, assim como o Instituto de Medicina Legal (IML), que fez a remoção do corpo e o encaminhou à cidade de Oeiras para os procedimentos necessários e posterior liberação para a família.