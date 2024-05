Justiça autoriza arrombar casa para Ciro Gomes pagar dívida

Após derrota em um processo jurídico em 2018, o político não pagou honorários advocatícios.

A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de bens do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e permitiu o arrombamento de imóveis do político.





A decisão foi tomada pelo juiz Diego Ferreira Mendes, do Tribunal de Justiça de São Paulo, devido a uma dívida de cerca de R$ 33 mil que Ciro tem com o escritório de advocacia Fidalgo Advogados. A informação foi divulgada pelo UOL.





O valor inclui correção monetária, juros e multa. Caso não seja paga a dívida, as ações poder ser realizadas.





O processo em questão foi aberto por Ciro após a publicação da reportagem “O esquema cearense” pela Revista Veja em 2018, que o implicava em um suposto esquema de extorsão.





A matéria se baseava em declarações de um ex-tesoureiro do Pros e em delações da Lava Jato.





Ciro se defendeu alegando que as acusações eram falsas e que a revista agiu de forma irresponsável, atacando sua reputação sem provas.





O político associou a reportagem a uma tentativa de vinculá-lo indevidamente aos escândalos da Lava Jato.





No entanto, a Justiça rejeitou os argumentos de Ciro, entendendo que a Veja exerceu seu direito de informar.





Após recorrer ao Tribunal de Justiça sem sucesso, o processo foi encerrado, sem possibilidade de novos recursos.





