Pai é preso por m4tar filho de 4 anos envenenad0 com chumb1nho

Ele confessou que misturou o veneno no mingau do filho enquanto a avó preparava a refeição; caso ocorreu em Alagoas.

Um menino de 4 anos, identificado como Anthony Levy, foi morto pelo próprio pai, de 24 anos, em Maceió (AL). A Polícia Civil esclareceu o crime na tarde da última quarta-feira (29), após uma investigação que resultou na prisão do pai.





Segundo a polícia, ele confessou ter envenenado a criança com chumbinho, um veneno adquirido ilegalmente em uma feira no bairro do Jacintinho, um dos mais populosos da cidade. O preso não informou a motivação do crime.





Imagens de câmeras de segurança mostraram o pai levando Anthony até uma creche municipal e, logo em seguida, se despedindo do filho e descartando um frasco com o veneno. A perícia confirmou que a substância encontrada no frasco foi a responsável pela morte da criança.





De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo Xavier, o crime foi premeditado e planejado por mais de uma semana. O pai comprou o veneno por R$ 13 usando seu próprio cartão. Em confissão, ele relatou que misturou o chumbinho no mingau do filho enquanto a avó preparava a refeição.





Após alimentar a criança, ele descartou o frasco no corredor da escola. Anthony apresentou mal-estar e foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde faleceu.





O inquérito policial continua em andamento, com depoimentos adicionais sendo coletados para esclarecer todos os detalhes do caso. A pena para homicídio qualificado com uso de veneno pode chegar a 30 anos de prisão.





