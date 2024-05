H4MAS ELOGIA LULA (MAIS UMA VEZ) POR CRÍTICAS A ISRAEL

Responsável pelo massacre de 1,2 mil pessoas e pelo sequestro de outras 252 em 7 de outubro de 2023, em Israel, o Hamas voltou a parabenizar Lula (PT) por seu posicionamento contra o governo israelense. Em entrevista ao Metrópoles, o porta-voz do grupo terrorista, Muslim Imran, elogiou o fato de o presidente brasileiro criticar a atuação de Benjamin Netanyahu no conflito em curso na Faixa de Gaza. As informações são do portal Diário do Brasil.





O presidente brasileiro começou a criticar as ações de Israel em setembro do ano passado. Em um evento em São Paulo, ele condenou a ofensiva e pediu solidariedade ao povo palestino. “O governo de Netanyahu continua matando mulheres e crianças”, afirmou.





O Hamas elogiou a postura do petista. “O presidente Lula já condenou publicamente os crimes de guerra de Israel”, observou Imran. “O seu governo ainda se alinhou a instituições internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, que apela pelo fim do genocídio israelita em curso em Gaza. Todos os palestinos apreciam essa posição”, acrescentou.









Embaixada do Brasil retina representante de Tel Aviv





A declaração do Hamas veio após a decisão do governo brasileiro de retirar o embaixador do Brasil Tel Aviv, Frederico Meyer, transferindo-o para a Conferência do Desarmamento em Genebra, Suíça. A medida foi tomada nesta quarta-feira, 29.





O Hamas já havia congratulado Lula anteriormente, quando o presidente comparou as ações de Netanyahu aos nazistas durante o Holocausto.





Fonte: Revista Oeste

“Israel continua matando mulheres e crianças”, diz Lula um dia após corpo de brasileiro morto pelo Hamas ser recuperado por tropas israelenses.



Em discurso neste sábado (25) presidente criticou novamente mortes de civis causadas pela operação militar de Israel em Gaza.… pic.twitter.com/OTBLOWIyCH — Metrópoles (@Metropoles) May 25, 2024