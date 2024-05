Parede de obra desaba em cima de pedreiro

No local, estavam outros dois funcionários, além de uma mulher com uma criança.

Uma parede de obra desabou em cima de um pedreiro, em Aragoiânia, na Região Metropolitana de Goiânia . O funcionário da obra disse à TV Anhanguera que machucou a mão, mas passa bem.





O caso aconteceu na quarta-feira (1°). Não há informações sobre o que causou o desabamento do muro.





O funcionário estava de costas quando parede caiu sobre ele. No local, estavam outros dois funcionários, além de uma mulher com uma criança. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.





Fonte: G1/CE