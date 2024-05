PI: Homem m4ta ex-mulher a facadas e ateia fogo em casa com adolescente dentro

O menino sofreu queimaduras pelo corpo e foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Um homem esfaqueou e matou uma mulher na noite desta sexta-feira (3) na cidade de Altos, localizada a pouco mais de 40 km de Teresina. Em seguida, ele ateou fogo na casa da vítima com um adolescente e uma idosa dentro.





O QUE ACONTECEU: Helioene Viana, de 38 anos, teve sua residência invadida pelo ex-marido, identificado apenas como Marcos, e foi morta a facadas na casa situada na Avenida Nossa Senhora de Fátima.





INCÊNDIO NA CASA: Antes de fugir do local, o suspeito incendiou a residência com uma idosa e o filho da vítima dentro. Em seguida, ele tentou tirar a própria vida e foi encaminhado para um hospital da cidade. O adolescente sofreu queimaduras pelo corpo e foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ainda não se sabe quantas pessoas estavam na casa.





Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram socorro ao suspeito, que estava com um corte na região do pescoço. Há indícios de que o agressor não aceitava o término do relacionamento. O 21º Batalhão de Polícia Militar está atendendo a ocorrência.





