Polícia prende suspeito de homicídios após troca de tiros no Piauí

Preso tinha três mandados de prisão em aberto no Piauí e Ceará.

A Polícia Civil do Piauí, por meio de uma ação integrada entre a Delegacia de Pedro II e o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prendeu nesta quarta-feira, dia 01, um indivíduo suspeito de vários homicídios no município da região norte do Piauí.





O mais recente deles foi o assassinado de Fernando de Sousa Ferreira, 34, executado em sua residência na noite de segunda-feira, dia 29, na rua Antônio Gonçalves, no bairro Boa Esperança, em Pedro II. Ele foi morto com seis disparos de arma de fogo, sendo quatro na região do tórax, além da cabeça e rosto, efetuados com um revólver calibre 38.





O indivíduo era alvo de três mandados de prisão em aberto, um pelo estado do Ceará e dois pelo Piauí. Com o preso também foi encontrada uma arma de fogo e entorpecentes, sendo o mesmo autuado em flagrante pelos crimes na ação da Polícia Civil.





Durante a operação, o suspeito tentou fugir entrando em um matagal e trocou tiros com os policiais próximo a rodoviária do bairro Cristo Rei, em Pedro II. Mais seis pessoas foram conduzidas para averiguação na delegacia – todos estavam em um bar e foram surpreendidos pela operação da Polícia Civil.





(Pi24h)