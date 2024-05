Sobe para 39 o número de mortos pela enchente no RS

Ao todo, 351.639 pessoas foram afetadas pela catástrofe, sendo que 23.598 estão desalojadas e 7.949 estão em abrigos.

O último balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul no início da tarde desta sexta-feira (12) mostra que subiu para 39 o número de mortos devido às enchentes que atingem o estado.





Além das mortes registradas até o momento, outras 74 pessoas estão desaparecidas.





Ao todo, 351.639 pessoas foram afetadas pela catástrofe, sendo que 23.598 estão desalojadas e 7.949 estão em abrigos.





O governo gaúcho divulgou que os rios Caí, Taquari e Jacuí já atingiram, nesta semana, as maiores cheias já registradas da história, com previsão de aumento dos níveis hidrológicos.





A instabilidade climática, que ampliou para 500 mm o volume médio de chuvas que era de 140mm a 180 mm em alguns municípios, deve avançar para as regiões da Serra e do Litoral Norte.





Na quinta-feira (2), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou que “muitas mais mortes serão registradas” no estado. Leite considera que a catástrofe “é o maior desastre climático da história do estado”.