PF apreende vídeos de abus0 s3xual infantil no Piauí

Operação Carcará 2 cumpre mandado de busca e apreensão em Teresina.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 24, a Operação Carcará 2, com o objetivo de proteger vítimas de abuso sexual infantil, ao interromper crimes de armazenamento, difusão, produção de arquivos digitais com conteúdo sexual infantojuvenil por meio da Internet. Em Teresina, equipes de policiais federais deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal Federal do Piauí.





Apurou-se que o investigado, ao longo dos últimos anos, adquiriu, possuiu e armazenou mais de três mil vídeos e imagens de conteúdo de violência sexual infantojuvenil. A investigação, até o momento, colheu fortes indícios de autoria e materialidade criminosa.





O homem pode responder pelos crimes de posse e compartilhamento de material de violência sexual vitimando crianças ou adolescentes, com penas somadas de até dez anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no decorrer da investigação.





Neste mês, acontece a campanha nacional Maio Laranja, que visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante o mês de maio, a cor laranja simboliza esta luta incansável e necessária na proteção de crianças e adolescentes.





A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.





