POLICIAIS sequestrados e torturados em cascavel. SSPDS evitou comentar

Dois PMs são sequestrados e torturados após pane em moto, em Cascavel. Suspeito preso após rastreamento de celular.

Dois policiais militares foram roubados, amarrados e torturados psicologicamente após serem abordados por cinco criminosos encapuzados em Cascavel. O incidente ocorreu na última sexta-feira, quando a moto em que estavam deu pane. Os suspeitos levaram armas, munições, celulares e outros pertences dos agentes e os levaram a um matagal, onde ocorreu a tortura. Um dos celulares foi rastreado, levando à prisão de um suspeito de 38 anos. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A Secretaria de Segurança evitou comentar a ocorrência e afirmou está a cargo do Comando da Polícia Militar.





com O Povo





✴️ CÁ PRA NÓS: A postura da Secretaria de Segurança Pública em evitar comentar sobre o incidente envolvendo o roubo e a tortura de policiais militares pode ser vista como uma tentativa de minimizar o impacto negativo na imagem da corporação. No entanto, essa falta de transparência pode também ser percebida como uma falha na comunicação e responsabilidade pública. Em situações como essa, é crucial que as autoridades ofereçam respostas claras e assertivas, tanto para manter a confiança da população como para demonstrar que medidas estão sendo tomadas para prevenir futuros incidentes e garantir a segurança dos próprios agentes. A reticência em se pronunciar pode ser interpretada como um desconforto diante da gravidade do ocorrido, o que acaba por gerar mais dúvidas e preocupações no público.





(Blog do César Wagner)

Foto ilustrativa