Presidente do Irã morre em queda de helicóptero

Agência estatal diz que eronave caiu quando Ebrahim Raisi seguia em comboio para Tabriz, após inaugurar barragem na fronteira do Azerbaijão.





O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu aos 63 anos, neste domingo (19), após a queda do helicóptero que o transportava com sua comitiva na região de Varzaqan, na província iraniana do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país. O falecimento de Raisi com outros oito ocupantes da aeronave foi confirmado pela agência estatal iraniana IRNA. E leva incertezas à política mundial, pelo fato de o país ter um programa nuclear e ter sido recentemente atacado por Israel.





O helicóptero de Raisi caiu na tarde de ontem, quando seguia em comboio com mais dois helicópteros a caminho da cidade de Tabriz, após ter inaugurado a barragem Qiz Qalasi, na fronteira com a República do Azerbaijão, no início do dia. E o líder supremo e aiatolá Seyyed Ali Khamenei anunciou hoje a nomeação do vice-presidente Mohammad Mokhber como chefe do Executivo.





Ninguém sobreviveu no acidente que também tirou a vida do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, do governador da província do Azarbaijão Oriental, Malek Rahmati, e do chefe da equipe de guarda-costas de Raisi, Mehdi Mousavi; além de Mohammad Ali Al-e-Hashem, representante do líder supremo, na província.





Ebrahim Raisi nasceu na cidade sagrada de Mashhad. Foi eleito presidente em 2021, após ter atuado como chefe do Judiciário, procurador-geral e vice-presidente da Assembleia de Peritos além de ter sido membro do Conselho de Conveniência.





O acidente é investigado, mas não foi divulgada eventuais suspeitas de ataque ou crime relacionado à queda do helicóptero, que voava em condições climáticas desfavoráveis.