Tentativa de homicídio contra coronel do BOPE em Fortaleza

Na tarde de ontem, quinta-feira, 16 de maio, um coronel do BOPE sofreu uma tentativa de homicídio no Residencial dos Escritores (CV), no bairro Paupina, em Fortaleza.





Segundo relato do coronel, ele foi ao local para buscar um medicamento com um farmacêutico. No entanto, ao chegar, foi identificado como policial por indivíduos da área, que começaram a apedrejar seu carro. O coronel saiu do veículo e correu para uma rua sem saída,ao avistar uma casa aberta o mesmo entrou para buscar abrigo na casa de uma moradora.





Os criminosos, em seguida, tentaram invadir o apartamento onde o coronel estava refugiado. Sem sucesso na entrada inicial, começaram a arrombar a porta com armas em punho. Para se defender, o coronel disparou contra os agressores, iniciando uma troca de tiros. Um dos criminosos foi baleado e socorrido para a UPA da Paupina.





Infelizmente, durante a ocorrência, uma moradora foi atingida e veio a óbito no local. O policial solicitou reforços, e várias equipes policiais, juntamente com o CIOPAER, chegaram ao local rapidamente.





O incidente resultou na morte de uma moradora, um criminoso ferido, dois indivíduos presos, além da apreensão de duas pistolas e uma quantidade significativa de munições. A polícia continua investigando o caso.





Fonte: portalnoticiasoficial_ceara