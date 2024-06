A EX-GOVERNADORA RECEBE ONDA DE MENSAGENS POSITIVAS

Izolda Cela, ex-governadora do Ceará, tem recebido uma onda de mensagens de carinho e apoio em seu perfil no Instagram. Seus seguidores lotaram os comentários com palavras de acolhimento e encorajamento, à medida que aumenta a expectativa sobre sua possível candidatura à prefeitura de Sobral na sucessão de Ivo Gomes. Mensagens como “Vem Izolda e mostre a eles como governar” e “Sobral te espera de braços abertos” destacam o entusiasmo popular “vem com tudo Izoldinhaaaa Sobral te espera de braços abertos” todos em torno de seu nome.





Recentemente, Izolda deixou o cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), sinalizando um possível retorno à política local. Ela é a principal aposta do PSB Ceará para a Prefeitura de Sobral, um município onde já exerceu grande influência como primeira-dama durante o mandato de seu esposo, Veveu Arruda (PT). Com seu histórico de liderança e gestão, Izolda Cela desponta como a favorita para a próxima eleição municipal, reforçando sua posição como uma figura política respeitada e querida pela população.