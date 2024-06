Ação Conjunta da PRF e PMCE resulta na apreensão de "Supermaconha" na Caucaia

Cães farejadores identificaram o entorpecente em compartimento oculto do veículo.

Na tarde desta quarta-feira (05), em uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE), aproximadamente 12,2 kg de skunk, droga conhecida como "supermaconha", foram apreendidos na CE-085, na Caucaia. A droga estava escondida no para-choque de um veículo e seria entregue na cidade de Fortaleza/CE.





A abordagem contou com a participação do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC-PRF) e uma equipe da Polícia Militar do Ceará. Durante a fiscalização a um veículo que vinha da região norte do país, os cães farejadores sinalizaram a presença de drogas. Com a indicação dos animais, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa no automóvel, localizando diversos tabletes de skunk escondidos no para-choque do automóvel.





O condutor do veículo, um homem de 32 anos e natural de Santarém (PA), sem antecedentes criminais, foi detido. Diante dos fatos, ele e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao crime de tráfico de drogas.





Fonte: PRF