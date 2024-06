ADVOGADA É PRESA POR SUSPEITA DE CHEFIAR GRUPO CRIMINOSO NA SERRA DA IBIAPABA

A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (27), contra um grupo criminoso atuante na região da Ibiapaba, no interior do Ceará, e prendeu cinco pessoas apontadas como integrantes do grupo, incluindo uma advogada. As capturas aconteceram nas cidades de Fortaleza e Ubajara.





Conforme o delegado Marcos Aurélio, diretor do Departamento Judiciário do Interior Norte, a advogada, que não teve a identidade divulgada, é esposa de um traficante e passou a liderar a organização criminosa após a prisão do marido.





Como parte da operação, foram cumpridos diversos mandados de prisão preventiva e de buscas e apreensão nesta quinta, com cinco mulheres tendo sido presas até o momento. A advogada em questão é apontada como chefe do grupo criminoso atuante na Ibiapaba.

