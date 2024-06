Alunos aceitam doces de desconhecidos e são hospitalizados

Dezesseis alunos de uma escola em Guarantã no Norte, a 771 km de Cuiabá, foram hospitalizadas após comerem doces e salgadinhos vencidos, oferecidos por um casal de catadores de recicláveis, que não tiveram a identidade divulgada, nessa quinta-feira (6). Os suspeitos foram levados à delegacia, segundo a Polícia Civil. Imagens mostram as crianças passando mal no pátio do colégio e os bombeiros chegando para socorrê-las.





De acordo com a coordenadora pedagógica da escola onde as crianças estudam, Diane Tonon Caovilla, as vítimas disseram à coordenação que aguardavam o transporte escolar quando receberam os alimentos.





Os alunos levaram os alimentos para a escola e, após o recreio, começaram a passar mal, com vômitos e diarreia, segundo a coordenadora.





“Todas foram atendidas, medicadas e já estão fora de perigo. Apenas uma delas ficou em observação, mas nada grave”, disse.





O delegado Waner Neves, que acompanha o caso, disse que não há materialidade que comprove a intenção de envenenar ou causar danos à saúde das vítimas, e que não há sinal de envenenamentos. Os suspeitos foram ouvidos e devem responder por crime contra a saúde pública. A polícia aguarda o laudo médico.





O caso também foi registrado pela Polícia Militar e deve ser investigado pela Polícia Civil.





