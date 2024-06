Inscrições para o Enem são prorrogadas até 14 de junho em todo o País, anuncia Camilo

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas para todo o Brasil. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (7).





“Informo que as inscrições para o Enem 2024 estão prorrogadas para todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 14 de junho, 23h59. Com essa decisão, nós queremos ampliar ainda mais as oportunidades para que os jovens façam o Enem. Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escola pública não pagam taxa de inscrição”, afirmou.





De acordo com Camilo, o último balanço feito pelo Ministério da Educação revelou que estados como Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe já estão com praticamente 100% dos seus concluintes da rede pública de ensino médio inscritos no Enem. Mesmo no Rio Grande do Sul, já temos mais de 70% dos formandos da rede pública inscritos.





Segundo calendário divulgado pelo Inep, o Enem acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. O pagamento da taxa de inscrição segue até 19 de junho. O Inep aplicará as provas em 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da Federação.





Assim como no ano passado, a taxa de inscrição continua sendo R$ 85.





GC Mais