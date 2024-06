Briga de amigos durante “bebedeira” termina com um morto a facadas

Uma briga entre dois amigos, por um motivo banal, em meio a uma bebedeira, terminou com um morto e o outro preso. O homicídio praticado com arma branca ocorreu em Itapissuma, no Grande Recife, na quarta-feira (5/6).





O caso foi confirmado nesta sexta (7/6), por meio de nota enviada pela Polícia Civil.





Tudo começou quando Magno Alfredo do Nascimento, 38 anos, e Severino Manoel, conhecido como “Chibanca,” 46, estavam em uma “farra”, na Rua projetada, no Centro do município. Segundo relatos de testemunhas, os dois começaram a fazer “brincadeiras pesadas”, um contra o outro.





Em um determinado momento, Severino Manoel esfaqueou Magno.A vítima foi levada ao Hospital João Ribeiro, na cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





Após receber informações sobre o crime, a Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito, que estava em casa e confessou o crime.





O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.





Metrópoles