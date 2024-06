Criança de 3 anos vai parar em UPA após ingerir álcool gel em escola

Uma criança, de três anos, foi internada na última segunda-feira (3/6) com a suspeita de ter ingerido álcool gel em uma escola municipal de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.





Segundo a TV Tem, a avó da menina teria ido buscar a vítima na escola e notado que ela não estava muito bem. Posteriormente, a criança foi levada a uma UPA, que a atendeu e a liberou.





A Secretaria Municipal de Educação afirmou que está apurando o caso e acompanhado para tomar as devidas providências





Ainda de acordo com a emissora, o Conselho Tutelar do município já está ciente do caso e providenciando as devidas averiguações. A pasta afirmou que a criança está em proteção.





