Cinco cidades do Ceará com altas taxas de homicídios

No Ceará, cinco cidades registraram altas taxas de homicídios no Altas da Violência 2024. São elas: Maracanaú (58,0 homicídios por cem mil habitantes), Caucaia (56,2), Sobral (48,3), Fortaleza (45,3) e Maranguape (43,8). O relatório divulgado nesta terça-feira (18), considera os casos de 2022 e municípios com mais de 100 mil habitantes. No estado, são oito dos 184.





Na região sul estado, o Crato registrou 34,3 e Juazeiro do Norte, 29,7. Apesar de ter menos de seis mil habitantes, São João do Jaguaribe chamou atenção com 14 homicídios em 2022, resultando em uma taxa de 239,1.





O relatório aponta ainda os grupos criminosos atuantes no Ceará. São quatro principais facções criminosas: Comando Vermelho (CV), Guardiões do Estado (GDE), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Massa Carcerária (Neutros), que se expandiu para áreas urbanas desde 2021. (CN7)