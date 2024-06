Convidado, Moses Rodrigues não compareceu a inauguração da Ponte Estaiada

Convidado pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes, o deputado federal Moses Rodrigues não compareceu a festa de inauguração da ponte estaiada desembargador Martônio Vasconcelos. O parlamentar, que é coordenador do Grupo de Trabalho da Regulamentação da Reforma Tributária – PLP 68/24, precisou ficar em Brasília para conduzir uma Audiência Pública, nesta quarta-feira (12/6), que tratou sobre Regime Específico de Operações com Bens Imóveis.





Dos cerca de R$ 8 milhões investidos na construção da ponte, o deputado Moses e o então senador Eunicio Oliveira, que também foi convidado mas não compareceu, enviou R$ 3.367.000,00.





O novo marco arquitetônico do município contempla uma passarela com 112 metros de extensão, destinada ao uso exclusivo de ciclistas e pedestres, conectando os bairros Dom Expedito e Centro. O objetivo é facilitar a locomoção e a integração entre as duas margens do Rio Acaraú. (Sobral em Revista)