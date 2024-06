Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado com as mãos amarradas em Santa Quitéria

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste sábado (29/06), em avançado estado de decomposição e com possíveis sinais de violência, próximo à localidade de Podrinha, na zona rural de Santa Quitéria.





A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de achado de cadáver, em um lajeiro. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o corpo estava de bruços, vestindo uma calça jeans, com as mãos amarradas e a cabeça praticamente devorada. As condições do corpo sugerem que a morte tenha ocorrido há alguns dias.





Os trabalhos agora são centrados para tentar identificar a vítima e as circunstâncias de como ocorreu. O rabecão recolherá o corpo para o Instituto Médico Legal de Canindé.





Via A Voz de Sta. Quitéria