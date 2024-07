PROFESSOR DEVOLVE PIX QUE RECEBEU POR ENGANO E FICA NO PREJUÍZO

Garbini é reside em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Ele relata que o banco realizou o estorno após o remetente solicitar o reembolso. No entanto, o professor entrou em contato para explicar a situação, o remetente se recusou a devolver o valor.





O valor original que eu tinha era R$ 1 mil, quando eu recebi os R$ 700, fiquei com R$ 1.700. Depois de enviar o PIX, voltei para R$ 1 mil. Em 15 minutos, eu tinha apenas R$ 300 na conta – disse.





Ou seja, o valor de R$ 700 foi “retirado” de sua conta duas vezes, sendo que metade do montante já era dele. Agora, ele enfrenta complicações para reaver o dinheiro.





De acordo com o professor, um estranho lhe enviou uma mensagem na última sexta-feira (28), admitindo ter transferido dinheiro para sua conta por engano. Garbini foi facilmente contatado pelo remetente porque seu número de telefone serve como chave PIX.





Garbini fez a devolução prontamente, mas em seguida percebeu que o banco reaizou um estorno. Ao tentar resolver o problema, o professor não contava com a atitude do remetente, que teria debochado da situação e ainda o bloqueado no WhatsApp.





– Me senti desacreditado que o cara teve essa atitude logo após eu ter sido honesto com ele – lamentou.





O professor entrou em contato com o Mercado Pago, que prometeu investigar a fraude em até 10 dias. Ele pretende acionar a polícia, caso a situação não seja resolvida pelo banco.





Ficar com dinheiro recebido por engano pode configurar crime de apropriação indébita, com pena de 1 a 4 anos de prisão, ou estelionato, com pena de 1 a 5 anos de prisão, segundo o Código Penal.





Pleno News