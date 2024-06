Criança de 6 anos tem tendões da perna rompidos por linha com cerol

Uma menina, de 6 anos, ficou ferida após ser atingida por uma linha de cerol em Olinda, no Grande Recife. O caso aconteceu no domingo (2/5) na comunidade Alto do Cajueiro, no bairro de Águas Compridas. Segundo a família, a criança sofreu a ruptura de dois tendões da perna direita. Após passar por duas unidades de saúde do Recife, ela está no Hospital Getulio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste.





A mãe da vítima, Dandara Almeida Santana, 26, relatou que a menina estava com o tio, caminhando para a casa da avó, quando foi atingida pela linha de cerol manuseada por um vizinho. “No caminho, os dois avistaram um dos vizinhos, que empina pipa na rua há muito tempo. Ele sempre usou cerol. Ele foi dar o ‘bote’ em outra pipa com linha de cerol, mas a linha caiu”, relatou a mulher.





