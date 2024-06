Homem morre após ficar preso em máquina de cortar cana

Um idoso de 60 anos morreu enquanto trabalhava em um trator de cortar cana em uma propriedade localizada no km 98, às margens da MG-353, na Zona Rural de Goianá, na manhã desta terça-feira (4).





Uma ambulância do município foi encaminhada ao local, onde foi constato o óbito. De acordo com a equipe de saúde, a máquina prendeu o braço da vítima até o ombro, e com isso, o trabalhador perdeu muito sangue.





O Corpo de Bombeiros foi chamado e retirou o corpo do idoso do equipamento.





Não foram repassadas informações sobre o que teria causado o acidente. As polícias Militar e Civil também foram acionadas para registrar a ocorrência e fazer levantamentos no local.





G1