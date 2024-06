Criança morre de dengue em Teresina; 16º óbito no Piauí

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) confirmou nesta quinta-feira, dia 06, a morte de uma criança por dengue em Teresina. É o terceiro óbito na capital e o 16º no Piauí.





O número de mortes pela doença no ano no estado representa quatro vezes mais que o registrado em 2023. No ano passado, quatro óbitos foram confirmados no Piauí.





Os óbitos mais recentes foram registrados em Teresina, Baixa Grande do Ribeiro e Floriano. Há vítimas ainda em Manoel Emídio, João Costa, Esperantina e Bom Jesus. Esse último lidera com cinco pessoas mortas por dengue em 2024.





O Piauí registrou 6.805 casos confirmados da doença com as maiores incidências nos municípios de Bom Jesus, Antônio Almeida e Currais.





