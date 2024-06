Policial é morto a tiros dentro de táxi em Teresina

Francisco Célio foi encontrado no Torquato Neto, na zona sul de Teresina.

O policial penal aposentado Francisco Célio Pereira, 71, foi encontrado morto com um tiro na nuca dentro de um carro que usava para trabalhar como taxista, na noite desta quarta-feira, dia 08, no residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina.





O corpo de Francisco Célio estava no banco do motorista do veículo modelo Onix Plus. O carro foi encontrado na região do condomínio Jorge Amado, próximo à Escola Municipal Graciliano Ramos.





A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Polícia Militar e o local foi isolado para o trabalho da perícia criminal – o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp), da Polícia Civil.





Em nota, o Sindicato dos Policiais Penais do Piauí (Sinpoljuspi) lamentou o “covarde e brutal assassinato” do policial penal. “Ao mesmo tempo, trazemos aos familiares, amigos e irmãos de farda nossos votos de condolências e solidariedade”, escreveu, em nota, o Sinpoljuspi.





Via Pi24h