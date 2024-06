CRIMINOSOS ESTÃO BOTANDO TERROR EM VARJOTA/CE!

O corpo de um jovem de 23 anos foi encontrado crivado de bala, na manhã desta quinta-feira (27/06), no bairro Ararinha, em Varjota. Maxwell Oliveira do Nascimento foi identificado com várias perfurações a bala no rosto.





Populares relataram ter ouvido disparos por volta das 22h de ontem, mas o fato só foi constatado ao amanhecer, localizando-o em um matagal às margens do açude Araras. A Polícia Militar compareceu ao local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Sobral.





Este é o terceiro homicídio registrado na cidade neste mês.





Com informações de A Voz de Sta. Quitéria