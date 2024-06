Vítima de espancamento em Santa Quitéria morre em Sobral; Polícia investiga o caso

Faleceu na tarde desta quarta-feira (26/06), na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Evanildo Barbosa Paiva, de 53 anos. Ele foi encontrado na semana passada com sinais de violência dentro de sua residência, localizada no centro de Santa Quitéria, e não resistiu à gravidade das lesões.





O corpo foi encaminhado à Perícia Forense, que produziu um laudo para auxiliar a Polícia Civil no esclarecimento da causa da morte. Ele foi encontrado desacordado no corredor do imóvel, apresentando indícios de espancamento.





Evanildo será sepultado na tarde de hoje, no distrito de Riacho das Pedras. As diligências continuam em busca de mais informações sobre o ocorrido, que causou grande consternação entre familiares, amigos e a comunidade quiteriense.





Via A Voz Sta. Quitéria