Dois homens são atropelados por cavalo durante vaquejada no interior do Ceará

Um cavalo conduzido por um vaqueiro atropelou dois homens durante uma vaquejada na localidade de Alto dos Prazeres, zona rural da cidade de Ipaporanga, no interior do Ceará, na tarde deste domingo (2).





As vítimas faziam parte da plateia que assistia ao evento, porém, no momento do ocorrido, elas estavam conversando de costas para a arena e não perceberam a aproximação do vaqueiro, que os atingiu com o cavalo.





Com o impacto, os dois homens caíram no chão e ficaram desacordados. Eles foram socorridos por outras pessoas que estavam no local.





Segundo uma testemunha, um deles acordou momentos depois, ainda no local e teve apenas escoriações. Já o outro, foi socorrido para o Hospital Municipal de Ipaporanga e posteriormente transferido para um hospital de Crateús. O estado de saúde dele não foi informado.





G1 Ceará