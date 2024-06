Homem com tornozeleira eletrônica morre em acidente logo após roubar moto de entregador

Um homem que usava tornozeleira eletrônica morreu em um acidente de trânsito no bairro Papicu, em Fortaleza, logo após roubar a moto de um entregador por aplicativo. A ocorrência se deu no cruzamento da Rua Otávio Lobo com Joaquim Lima.





Conforme informado, o homem teria chegado no estacionamento de um supermercado, nas proximidades, e usou uma faca para render o entregador. Ele então pegou a motocicleta da vítima e partiu na Rua Otávio Lobo, tendo sido atingido no cruzamento por uma caminhonete.





Após o ocorrido, as forças policiais foram acionadas e equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram até o local da ocorrência. Servidores da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também se fizeram presentes. O trecho ficou interditado, enquanto os profissionais levantavam informações e coletavam o material necessário.





O assaltante chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.





A polícia segue investigando o caso, buscando mais informações, inclusive para saber se o criminoso teria realizado outros delitos na região antes do acidente que o matou.





GC Mais