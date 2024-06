Dois homens são presos na Praia do Futuro suspeitos de assaltarem ministro do TCU

Dois homens, de 23 e 38 anos, foram presos por uma composição do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), nesta quinta-feira (13), suspeitos de roubarem o celular e o relógio do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Com a dupla, foi apreendido uma faca, que foi usada no crime, e recuperados os pertences da vítima.





Segundo informações da PMCE, o primeiro suspeitos, um homem de 23 anos, possui antecedentes por ameaça, roubo, corrupção de menores, consumo de entorpecentes e constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça; e o segundo suspeito, de 38 anos, possui antecedentes por roubo, lesão corporal, crime ambiental, furto e ameaça.





Os dois homens foram apresentados na Delegacia de Proteção ao Turista (DEPROTUR), onde está sendo instaurado o procedimento cabível.





(CN7)