EM SOBRAL: CRIMINOSOS TROCAM TIROS COM POLÍCIAIS DO COTAR E SE DÃO MAL!

Na tarde desta terça-feira (25), ocorreu uma intensa troca de tiros entre policiais militares do Cotar e criminosos no distrito de São José do Torto, em Sobral. A ação resultou na prisão de três indivíduos e na apreensão de quatro armas de fogo, além do falecimento de dois suspeitos.





O confronto teve início quando os policiais abordaram uma residência e foram recebidos a tiros pelos criminosos. Em resposta aos disparos, os agentes revidaram, resultando em ferimentos graves em dois dos suspeitos. Eles foram socorridos e levados ao pronto atendimento de Aprazível, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.





Além dos dois indivíduos mortos, outras três pessoas foram detidas durante a operação. As quatro armas de fogo utilizadas pelos criminosos também foram apreendidas no local da ação. Os suspeitos presos e as armas foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Sobral, onde estão sendo realizados os procedimentos legais necessários.





Com informações do portal Fnews