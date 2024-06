Mulher é morta por vizinho por não dar a senha do Wi-Fi

Uma mulher identificada como Clebiana Corrêa Silva, 41, foi morta a facadas pelo vizinho por ter se recusado a compartilhar a senha do Wi-Fi. O caso aconteceu no último domingo, dia 23, no município de Conceição do Araguaia, no setor da Vila Cruzeiro, no sul do Pará.





A briga com os vizinhos Ivane de Silva Sousa e Manoel Edison Flávio da Silva começou após a senha da internet ser alterada no último sábado, dia 22. Clebiana estava sozinha em casa quando os vizinhos foram discutir com a vítima, exigindo o acesso à Internet.





O marido da vítima chegou em casa e foi falar com o casal de vizinhos, dando início a uma nova briga. O vizinho então avançou com uma arma branca e matou Clebiana. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar.





Os policiais encontraram o corpo da mulher ao lado de uma faca usada no crime. A vizinha Ivane Sousa foi presa em flagrante poucas horas após o crime – já o marido dela conseguiu fugir da Polícia Militar. Na cadeia, ela negou que tenha desferido o golpe de faca contra a vítima, e disse que o companheiro dela é quem teria matado Clebiana.





Manoel foi preso em uma área próxima fronteira entre os estados do Pará e Tocantins. O casal foi indiciado por crime de homicídio. O velório de Clebiana foi realizado em uma capela particular no centro de Conceição do Araguaia.





