Entrada de Izolda na disputa em Sobral fortalece base de Elmano em todo o Ceará

A presença de Izolda Cela na campanha eleitoral como pré-candidata à Prefeitura de Sobral tem efeito em todo o Estado. A base do governador Elmano de Freitas se sente estimulada. A ex-governadora deixou o Governo do Ceará com 80% de aprovação, mesmo tendo sido descartada pelo PDT, como candidata à reeleição. O PSB articula a participação de Izolda além de Sobral, subindo em palanques de outras cidades, estimulando os candidatos e eleitores. A família Cela poderá estar, também, no palanque de Fortaleza.





O ministro Camilo Santana, o senador Cid Gomes e o governador Elmano negociaram com o presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana, e com o presidente do Partido em Fortaleza, Osmar de Sá Pontes, a escolha de Luísa Cela como vice na chapa liderada por Evandro Leitão, que terá coligação com 13 partidos.





Fonte: Blog do Roberto Moreira